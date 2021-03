Covid: in Fvg 644 casi su 10.855 test, 17 decessi

(ANSA) - TRIESTE, 31 MAR - Oggi in Friuli Venezia Giulia, su un totale di 10.855 test effettuati, sono state rilevate 644 positività al Covid: 417 da 7.651 tamponi molecolari, con una percentuale di positività del 5,45%; 227 da 3.204 test rapidi antigenici (7,08%). I decessi registrati sono 16, ai quali si aggiunge uno avvenuto il 17 marzo; i ricoveri nelle terapie intensive sono 82 (+2) mentre quelli in altri reparti 664 (-7). Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

I decessi complessivamente ammontano a 3.307, con la seguente suddivisione territoriale: 707 a Trieste, 1.732 a Udine, 632 a Pordenone e 236 a Gorizia. I totalmente guariti sono 75.229, i clinicamente guariti 3.757, mentre le persone in isolamento sono 14.451.

Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 97.490 persone con la seguente suddivisione territoriale: 18.296 a Trieste, 47.091 a Udine, 19.232 a Pordenone, 11.782 a Gorizia e 1.089 da fuori regione. (ANSA).