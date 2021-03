AstraZeneca: 'Tornare a fiducia e frenare emotività elevata'

"Bisogna tenere conto dei dati e della scienza: questo è un primo elemento importante per far tornare la fiducia. L'altro è che sempre più persone si stanno vaccinando anche in Italia con AstaZeneca. Le persone ricorderanno di essersi vaccinate ed è importante per far tornare la fiducia e frenare l'emotività forse un po' elevata che c'è stata nelle ultime settimane". Lo ha detto l'ad di Astrazeneca in Italia, Lorenzo Wittum, al webinar organizzato dall'American Chamber of Commerce in Italy. Wittum ha anche spiegato che gli effetti collaterali del vaccino di AstraZeneca "sono allineati agli effetti collaterali di tutti i vaccini".