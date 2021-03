Operazione antidroga a Venezia, 13 arresti

(ANSA) - VENEZIA, 30 MAR - Sono 13 le persone arrestate oggi dalla Polizia a Venezia perché coinvolte in un traffico di cocaina destinato alla città lagunare. Si tratta di una vasta operazione antidroga della Polizia, diretta dalla Procura Distrettuale Antimafia, che ha visto impiegati oltre 100 poliziotti. Gli arrestati sono cittadini albanesi, molti dei quali lavoravano nel centro storico, e che in questo modo sfruttavano la copertura di una attività lecita per muoversi con disinvoltura nei canali veneziani. Gli uomini della Questura hanno anche sequestrato un quantitativo di cocaina. Si tratterebbe di gruppo criminale che aveva una struttura piramidale, suddivisa per compiti e livelli di responsabilità ben precisi. (ANSA).