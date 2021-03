Maxirissa con accoltellamento, appuntamento sui social

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - Ancora una maxirissa tra ragazzi.

Ancora una volta il tam tam dell'appuntamento ha viaggiato sui social. E' accaduto nel pomeriggio nella zona di Isola Sacra a Fiumicino, vicino a Roma. Sfidando la zona rossa giovani e giovanissimi si sono affrontati a calci e pugni in strada in pieno giorno. Nella zuffa è spuntata anche una lama. Un ragazzo di 19 anni è stato soccorso e trasportato all'ospedale Grassi di Ostia per una ferita d'arma da taglio a un braccio. Prima dell'arrivo della polizia ci sarebbe stato un fuggi fuggi generale. Così giunti sul posto gli agenti del commissariato Fiumicino hanno trovato solo il giovane ferito. La polizia ha avviato indagini per identificare i partecipanti. A quanto ricostruito i ragazzi coinvolti sarebbero circa venti, tra minorenni e appena maggiorenni. Per gli investigatori i due gruppi si sarebbero dati appuntamento via social. Una sorta di 'resa dei conti' dopo usa serie di insulti a distanza sul web.

Da chiarire il motivo che ha acceso gli animi. Qualcuno nella zuffa avrebbe visto spuntare mazze e coltellini. (ANSA).