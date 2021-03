Covid: Roma, zona rossa ma affollati parchi e litorale Ostia

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - Affollati anche oggi, nell'ultimo weekend in zona rossa, i principali parchi della Capitale, il centro storico come anche il lungomare e le spiagge di Ostia. In molti, approfittando della giornata di sole, hanno deciso di fare una passeggiata, un giro in bici, sport all'aria aperta o a prendere il sole in spiaggia.

Predisposto dalla Questura anche per questo fine settimana un piano di controlli anti assembramenti. Agenti della polizia locale, anche in bici, sono impiegati soprattutto nei parchi e nelle ville storiche dove intervengono, se necessario, per far rispettare le norme anti-Covid.

Finora sono state 90 le multe elevate dai vigili nel weekend per assembramenti e feste illegali. (ANSA).