Violenza donne: sequestra la fidanzata, arrestato 25enne

(ANSA) - BRESCIA, 27 MAR - Un 25enne bresciano è stato arrestato con l'accusa di sequestro di persona ai danni della convivente, costretta prima a salire su un furgone e poi a camminare in un bosco nuda.

È accaduto in provincia di Brescia tra Pompiano, dove la coppia ha litigato in strada e dove la donna è stata fatta salire con schiaffi e insulti dal fidanzato su un furgone e Vestone, dove la vittima è stata fatta denudare e poi camminare in bosco chiedendo scusa per aver manifestato l'idea di voler interrompere la relazione.

I carabinieri hanno arrestato l'uomo a Lumezzane, sempre nel Bresciano. (ANSA).