Vaccini: Venezia, oggi e domani campagna per anziani isole

(ANSA) - VENEZIA, 27 MAR - Venezia vaccina oggi e domani i suoi anziani più "lontani", che risiedono nelle isole della Laguna e a Pellestrina. Ha preso il via questa mattina infatti la campagna vaccinale dell'Ulss 3 Serenissima rivolta a oltre 400 persone, oggi a Burano, Mazzorbo e Torcello, e domani a Pellestrina.

La campagna è supportata a livello logistico dalla Protezione civile e dal Comune di Venezia. A portare i saluti e i ringraziamenti dell'Amministrazione comunale l'assessore alla Coesione sociale Simone Venturini e il consigliere delegato ai Rapporti con le isole, Alessandro Scarpa Marta, con il direttore generale dell'Ulss 3 Edgardo Contato e il responsabile Servizio igiene e sanità pubblica (Sisp) dell'Ulss, Vittorio Selle.

La Protezione civile ha convocato gli anziani delle quattro isole attraverso il porta a porta, facendo poi una chiamata che ha scaglionato gli arrivi per orario per evitare code e assembramenti. Per le prime tre isole della Laguna Nord l'attività vaccinale si svolge a Burano, nella palestra della Scuola Galuppi, ristrutturata per l'occasione dal Comune; domani la vaccinazione si svolgerà per gli anziani di Pellestrina, nel Palazzetto dello Sport della località Portosecco. Dopo questa fase, un progetto specifico interesserà le persone anziane residenti al Lido. (ANSA).