Incendio in condominio a Padova, un centinaio gli evacuati

(ANSA) - PADOVA, 27 MAR - Un centinaio di persone di un popoloso condominio di Padova sono state evacuate in seguito ad un incendio scoppiato in un appartamento del terzo piano dello stabile. Il fuoco potrebbe essersi sviluppato in seguito ad una fiammata partita da un computer. Il fumo ha presto invaso il palazzo, coinvolgendo anche il quarto, quinto e sesto piano. Sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco, che hanno lavorato incessantemente per portare prima al sicuro le persone che rischiavano di restare intossicati. Grazie a speciali 'cappucci ad aria a sovrappressione collegati ai respiratori dei pompieri sono stati portati a terra 30 residenti, tra i quali un anziano di 93 anni. Poi l'evacuazione degli appartamenti è proseguita con un'altra settantina di persone. Grande spavento, ma nessuno è stato portato in ospedale.

I vigili del fuoco stanno ora svolgendo approfonditi controlli prima di permettere ai residenti di rientrare in sicurezza nelle case. (ANSA).