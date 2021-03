Covid: troppa folla, chiuso parco vicino al Colosseo

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - Chiuso nel pomeriggio dalla polizia locale il parco di Colle Oppio, a due passi dal Colosseo, a causa della folla. Secondo quanto si è appreso, all'interno del parco c'erano circa 150 persone. Gli agenti hanno fatto defluire i presenti. Il Lazio è attualmente in zona rossa.

Gli agenti del I Gruppo centro ( ex Trevi) sono intervenuti intorno alle 17.30 per la presenza di circa 150 persone che affollava un'area del parco. Disposta la chiusura momentanea per far defluire i presenti e ripristinare le condizioni di sicurezza. Per tutto il giorno gli agenti sono stati impegnati nella vigilanza nei parchi , con agenti del Gssu in bicicletta che sono intervenuti laddove necessario, invitando al rispetto delle regole. Attività di controllo delle pattuglie anche nelle località maggiormente frequentate del centro storico e sul lungomare capitolino. Sono in corso verifiche anche nei luoghi tipici della movida. (ANSA).