Covid: nessun morto e meno di 100 nuovi casi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 27 MAR - Zero decessi, 99 nuovi casi e 223 pazienti ricoverati: sono questi i dati dell'ultimo bollettino Covid in in Alto Adige. Meno di cento nuovi casi non accadeva da metà dicembre. Sono stati analizzati 1.071 tamponi pcr e registrati 54 nuovi casi positivi. Inoltre 45 test antigenici su 10.842 effettuati sono risultati positivi. Cala da 245 a 223 il numero dei ricoveri. In terapia intensiva si trovano 34 pazienti (di cui 3 in Austria), 94 nei normali reparti ospedalieri e 95 in cliniche private. (ANSA).