Raggi, fuori zona rossa aprire ristoranti anche di sera

(ANSA) - ROMA, 26 MAR - Riaprire i ristoranti, anche la sera fino alle 22, una volta usciti dalla zona rossa. È la richiesta della sindaca di Roma Virginia Raggi in una lettera inviata al ministro dl Turismo Massimo Garavaglia. La sindaca, secondo quanto si apprende, sottolinea l'importanza di permettere a ristoranti e attività assimilabili, sia nelle zone gialle che in quelle arancioni, di accogliere i clienti, anche nell'orario di cena, concordando nuovi e più rigidi protocolli per garantire la salvaguardia e la salute delle persone. (ANSA).