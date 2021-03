Covid: circensi in piazza Bari, 'Stato ci aiuti a ripartire'

(ANSA) - BARI, 26 MAR - Lo spettacolo viaggiante è sceso in piazza oggi a Bari per chiedere al Governo sostegni per la ripartenza. I circa cento lavoratori di due circhi, Lidia Togni fermo a Gioia del Colle da ottobre scorso, e Marina Orfei fermo a Trani da marzo 2020, insieme con i lavoratori di alcuni luna park, hanno allestito su corso Vittorio Emanuele pezzi dei loro circhi, con clown, acrobati, giocolieri e anche una giostra di cavalli realizzata in cartone. Con bandiere e abiti di scena, i lavoratori dello spettacolo viaggiante, che nei mesi scorsi hanno ricevuto sussidi dallo Stato per il blocco delle attività a causa della pandemia, chiedono ora agevolazioni per ripartire, per esempio sulle tasse di occupazione di suolo pubblico.

