Raggi: 'Io sotto scorta, da Zingaretti parole come pietre'

"Le parole sono pietre" e "hanno delle conseguenze nella vita delle persone. Ieri Nicola Zingaretti, ospite di Ballarò su La7, ha rivendicato con orgoglio di essere stato 'il primo a dire che considerava la ricandidatura di Virginia Raggi una minaccia per Roma'. Per Zingaretti, quindi, la 'minaccia' per Roma non è rappresentata dalla malavita o magari, in senso lato, dalla difficoltà di trovare un lavoro per i cittadini. No, per Zingaretti la 'minaccia' per Roma è rappresentata da una giovane donna finita sotto scorta per aver dichiarato guerra alla criminalità organizzata". Così su fb la sindaca di Roma Virginia Raggi.