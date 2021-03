Istat, il 93,2% sempre con la mascherina nella seconda ondata

Nel periodo compreso fra il 12 dicembre 2020 e il 15 gennaio 2021 il 93,2% dei cittadini ha detto di aver fatto sempre uso di mascherine nei luoghi aperti, il 5,9% lo ha fatto spesso. In presenza di persone non conviventi l'84% ha usato sempre le mascherine anche in luoghi al chiuso. E' quanto emerge dal report dell'Istat. "I cittadini durante la seconda ondata epidemica: 12 dicembre 2020 - 15 gennaio 2021", pubblicato oggi.

Inoltre "sette cittadini su 10 sono disponibili a vaccinarsi" durante la seconda ondata. Ai cittadini è stato chiesto di esprimere la loro posizione rispetto alla seguente affermazione "Se un vaccino Covid-19 diventa disponibile ed è consigliato, lo farei". Il 70,3% esprime accordo, più di 4 persone su 10 esprimono un accordo assoluto . Esprimono incertezza il 12,0% dei cittadini. Il rimanente 17,8% si colloca su posizioni che esprimono disaccordo.

Analogamente a quanto rilevato durante il primo lockdown, quattro cittadini su cinque (80,2%) continuano a ritenere utili le misure adottate dal governo e chiare le informazioni ricevute sui comportamenti da adottare (82,8%). L'Istat fa notare che "non si osservano variazioni significative in base alle caratteristiche sociodemografiche né sul territorio" ma che "queste percentuali per quanto molto elevate sono comunque un po' più basse di quelle registrate in pieno lockdown". Probabilmente - aggiunge l'Istat - il sistema dei colori e la conseguente differenziazione dei comportamenti da tenere sui territori può avere generato qualche incertezza, diversamente da quanto accaduto durante il lockdown in cui le regole erano particolarmente stringenti e soprattutto uguali su tutto il territorio nazionale.

In un giorno medio della settimana, durante la seconda ondata, è uscito il 58,3% dei cittadini di 18 anni e più. Il 41,7% è rimasto in casa. Il 63% di chi è uscito lo ha fatto una sola volta, il 27,7% due volte e i rimanenti più di due volte. Rispetto al pieno lockdown (28,0%) è aumentata la quota di persone che sono uscite, ma si è ben lontani dalla normalità. L'87,2% della popolazione afferma di uscire meno spesso rispetto al periodo pre-pandemico.