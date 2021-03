Gb: nuova nascita Windsor, terzo figlio di Zara Tindall

(ANSA) - LONDRA, 24 MAR - Nuova nascita in casa Windsor. Zara Tindall, figlia della secondogenita della regina, la principessa Anna, ha dato in queste ore alla luce un bebè, come ha confermato Buckingham Palace esprimendo la gioia della 94enne Elisabetta II e del 99enne principe consorte Filippo per il lieto evento.

Il piccolo è il primo figlio maschio per Zara - cavallerizza olimpionica al pari di sua madre - e per suo marito, l'ex nazionale inglese di rugby Mike Tindall, dopo le due femmine Mia e Lena. Sia la puerpera sia il bambino stanno bene, ha precisato all'agenzia Pa lo stesso Tindall, presente al parto.

Per la regina e il duca di Edimburgo si tratta del decimo bisnipote. Il palazzo britannico ha fatto sapere che la coppia reale non vede l'ora di poterlo incontrare, non appena le restrizioni cautelari legate all'emergenza Covid "lo consentiranno". (ANSA).