Azzannata da un cane, muore Freddie Mercury, la foca star del Tamigi

Da qualche settimana era diventata la star del Tamigi: un adorabile cucciolo di foca che era stata battezzata Freddie Mercury in segno di omaggio al cantante dei Queen. Si lasciava carezzare e giocava con tutti quelli che passavano dalle parti di Hammersmith bridge. Non è raro vedere questi animali sulle rive del fiume di Londra ma non capita spesso che tornino allo stesso posto. Domenica scorsa Freddie Mercury è stata azzannata selvaggiamente da un cane. Malgrado l'intervento tempestivo di diversi passanti per tentare di separare i due animali, la piccola foca ha riportato ferite molto gravi. E il veterinario non ha potuto fare altro che sopprimerla.

"Tutta colpa di un proprietario sconsiderato di cane! Dal suo arrivo il mese scorso il cucciolo di foca 'Freddie Mercury' aveva portato solo gioia e sorrisi, di cui la comunità di Barnes aveva tanto bisogno. Alcune brave persone hanno cercato di salvarla. R.I.P Freddie", questo il commento su Twitter di THE ANIMAL TEAM.