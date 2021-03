Maltempo: Australia, allerta meteo per 40% della popolazione

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Le autorità australiane hanno lanciato allerta meteo in tutti gli Stati o territori del Paese tranne uno, mettendo in guardia circa 10 milioni di abitanti - pari al 40% della popolazione di 25 milioni di abitanti - per un'area con una superficie equivalente a quella dell'Alaska.

Secondo quanto riporta la Cnn, nelle ultime ore sono stati emessi nuovi ordini di evacuazione mentre le piogge torrenziali continuano ad abbattersi su gran parte del Paese.

"La situazione della pioggia e delle inondazioni rimane dinamica ed estremamente complessa", ha detto il premier Scott Morrison durante una conferenza stampa.

Finora non si segnalano vittime, ma ieri sono state evacuate dalle loro abitazioni circa 18mila persone e le autorità prevedono di evacuarne altre 15mila in tempi brevi. (ANSA).