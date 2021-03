Covid:a Milano domenica rossa,poca gente in Darsena e centro

(ANSA) - MILANO, 21 MAR - Nella prima domenica in zona rossa le strade di Milano appaiono semi deserte, con poche persone in giro. Alla Darsena e lungo i Navigli le pochissime persone a passeggio si godono il sole lungo il canale d'acqua, sotto lo sguardo di poliziotti e vigili urbani che controllano la situazione. Via Torino, una delle vie commerciali più note di Milano, appare quasi vuota, con le serrande dei negozi quasi tutte abbassate. Stesso panorama in piazza Duomo e lungo corso Vittorio Emanuele dove le poche persone a passeggio si concedono un caffè da asporto in Galleria o un acquisto in libreria.

