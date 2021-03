Ilaria Alpi: Presidente Consiglio Fvg, battersi per verità

(ANSA) - TRIESTE, 20 MAR - "Hanno pagato con la vita la loro ricerca della verità, così com'era avvenuto pochi mesi prima per altri operatori dell'informazione del Friuli Venezia Giulia, e mi riferisco a Marco Luchetta, Alessandro Ota e Dario D'Angelo che persero la vita a Mostar". Così il presidente del Consiglio Fvg, Piero Mauro Zanin, commenta l'uccisione di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, la giornalista romana del Tg3 e il cineoperatore triestino avvenuta il 20 marzo 1994 a Mogadiscio, in Somalia.

"Dopo 27 anni non abbiamo soltanto il dovere di ricordare e onorare Alpi e Hrovatin, ma anche di batterci perché emerga interamente la verità sul duplice omicidio e siano finalmente individuati i mandanti di quell'agguato criminoso", ha concluso. (ANSA).