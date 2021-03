Covid: festa abusiva in casa su Navigli Milano, 14 multati

(ANSA) - MILANO, 20 MAR - Ennesima festa abusiva tra studenti universitari a Milano con musica e drink in un appartamento ai piani alti di un palazzo che si affaccia sulla Darsena nonostante il coprifuoco e l'elevato numero di contagi A scoprire il party sono stati la scorsa notte i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano che hanno così sanzionato 14 persone per violazione delle norme anti-covid.

Infatti ieri sera, nell'ambito dei servizi di controllo del territorio e volti al rispetto delle misure di prevenzione e contenimento dell'attuale pandemia, una pattuglia di 'baschi verdi' , mentre passava attorno all'una di notte in via D'Annunzio in zona Navigli, ha notato un gruppetto di quattro giovani davanti all'ingresso di un condominio visibilmente sbronzi. I finanzieri, mentre procedevano a identificare i ragazzi, sono stati attirati dalle grida e dagli schiamazzi che provenivano dal sesto piano dell'edificio: era in corso un ritrovo tra universitari, tra i 19 e i 22 anni, con parecchio alcol e musica ad alto volume. Le persone individuate e multate sono state 14. (ANSA).