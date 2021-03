Covid: 23.832 contagi in 24h, vittime 401.Positività al 6,7%

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - Sono 23.832 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 25.735. Sono invece 401 le vittime in un giorno (ieri erano state 386).

Sono 354.480 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati. Il tasso di positività è stabile al 6,7% (ieri era al 7%).

Sono 3.387 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid, 23 più di ieri nel saldo tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 243 (ieri erano stati 244). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 27.061 persone, con un incremento di 203 unità nelle ultime 24 ore.

I casi totali da inizio epidemia sono 3.356.331, i morti salgono invece a 104.642 Ci sono in Italia 565.453 attualmente positivi, con un aumento rispetto a ieri di 8.914. Dall'inizio della pandemia sono invece 2.686.236 i guariti e i dimessi, con un incremento nelle ultime 24 ore di 14.598. (ANSA).