Maltempo:codice giallo per neve su Appennino Tosco-Romagnolo

(ANSA) - FIRENZE, 19 MAR - La Sala operativa unificata permanente della Protezione civile della Toscana ha emesso un codice giallo per neve per le aree appenniniche del Mugello, Valtiberina e Romagna Toscana. La validità è dalle ore 15 fino alla mezzanotte di domani, sabato 20 marzo.

"Aria fredda di origine polare interessa l'Italia ed in particolare le regioni adriatiche - si spiega -. Sulla Toscana rinforzo dei venti di Grecale e qualche nevicata prevista sulle zone appenniniche. Dal pomeriggio di domani, sabato, possibilità di locali nevicate sull'Appennino, in particolare tosco-romagnolo, inizialmente oltre 500-600 metri di quota, in serata fino a 300 metri sull'Alto Mugello. Sempre domani vento da nord-est moderato con locali forti raffiche sui crinali appenninici. Occasionali forti raffiche sulle altre zone".

(ANSA).