Mario Sarzanini, decano della giudiziaria della Capitale, è morto ieri a Roma. Era ricoverato da alcune settimane in una clinica. Avrebbe compiuto 87 anni anni ad aprile.

Per oltre 40 anni Mario Sarzanini ha lavorato all'Ansa, come capo della giudiziaria, ma non ha smesso di essere presente nella sala stampa della cittadella giudiziaria nemmeno dopo il suo pensionamento, continuando a collaborare con le principali testate giornalistiche nazionali.