Accoltella la madre, ragazzina fermata nel pavese

(ANSA) - PAVIA, 19 MAR - Ha colpito la madre al collo con un grosso coltello da cucina e poi è fuggita di casa. E' accaduto oggi in un comune della provincia di Pavia. La ragazzina è stata rintracciata più tardi dai carabinieri che l'hanno accompagnata al carcere minorile Beccaria di Milano: per lei è scattato lo stato di fermo con l'accusa di tentato omicidio aggravato. La donna, soccorsa dai familiari e dai vicini di casa, è stata trasportata all'ospedale di Lodi per essere sottoposta ad un intervento chirurgico.

Secondo la ricostruzione effettuata dagli investigatori, la giovane oggi ha agito mentre il convivente della mamma stava riposando e dopo avere rinchiuso in una stanza le due sorelle minori. Quando è stata ritrovata dai carabinieri, la ragazzina era in un forte stato di agitazione. La madre non sarebbe in pericolo di vita. (ANSA).