Scuola: direttore Liguria, lavoriamo a aperture estive

(ANSA) - GENOVA, 18 MAR - L' apertura estiva delle scuole "è cosa su cui lavoriamo ed è fattibile, non deve essere vissuto come un obbligo ma come un'opportunità per le famiglie per offrire un piano integrato di attività personalizzate". Lo dice il direttore scolastico della Liguria Ettore Acerra che aggiunge: "Non si tratta di prorogare la durata del calendario, quanto di prevedere attività per colmare il gap educativo, le lacune che il lockdown ha provocato nonostante l'intenso lavoro delle scuole". "Penso a attività in parte volontarie, in parte obbligatorie, molto personalizzate per riavvicinare i livelli e evitare che aumentino le differenze", aggiunge. (ANSA).