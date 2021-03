I 'vaccini come la Shoah', frase shock del consigliere ex M5s a Roma

"Il piano vaccinale come la Shoah". Queste parole sono state pronunciate all'interno dell'aula del Municipio XII di Roma dall'ex consigliere M5S Massimiliano Quaresina che è stato subito espulso.

A darne notizia è stato il Pd. "Era in discussione una mozione presentata dal nostro Gruppo consiliare per richiedere la vaccinazione prioritaria dei Dipendenti di Roma Capitale a contatto con il pubblico (anagrafici, uffici tecnici, servizi sociali), e il Consigliere ex 5 Stelle Quaresima nel suo intervento ha paragonato la Shoah al piano vaccinazioni nazionale -spiega il Pd del Municipio XII- E' stato espulso poco dopo dal Presidente dell'Aula ma il PD chiede che questa persona non metta più piede nell'aula del consiglio municipale".