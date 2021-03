Covid: Alto Adige fino a Pasqua 'chiude' le seconde case

(ANSA) - BOLZANO, 16 MAR - La Provincia di Bolzano segue l'esempio della Valle d'Aosta e 'chiude' fino a Pasqua le seconde case ai proprietari delle regioni in zona rossa e arancione rafforzata. Il governatore Arno Kompatscher, ha ribadito la necessità di tenere alta la guardia anche vista la presenza delle varianti in Alto Adige.

"Attualmente gli altoatesini non possono lasciare i propri Comuni e gli alberghi sono chiusi, sarebbe perciò difficilmente comprensibile consentire a chi vive in altre regioni raggiungere la seconda casa in Alto Adige", ha detto Kompatscher. Il presidente della Provincia autonoma ha però sottolineato che l'attuale andamento è positivo, auspicando a breve il passaggio in zona gialla e il ritorno degli spostamenti illimitati tra le regioni. (ANSA).