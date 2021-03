Uccise ladro, archiviata l'inchiesta su Fredy Pacini

Il gip di Arezzo Fabio Lombardo, ha archiviato le accuse contestate a Fredy Pacini, il gommista di Monte San Savino (Arezzo) che il 28 novembre 2018 uccise, sprandogli, Vitalie Tonjoc Mircea, 29 anni, moldavo, entrato nella sua rivendita con altre persone al probabile scopo di rubare. L'archiviazione per Fredy Pacini era stata chiesta dal procuratore di Arezzo Roberto Rossi. "E' la fine di un incubo" le parole di Pacini riferite dal suo legale Alessandra Cheli. "Una bella notizia ogni tanto", il commento del leader della Lega Matteo Salvini.

"Il mio assistito - ha aggiunto il difensore - è soddisfatto perchè, pur comprendendo la gravità della vicenda, considera importante che il giudice abbia capito come lui, in tale circostanza, non potesse fare diversamente". A Pacini, che dormiva nella sua officina dopo aver subito già furti, tentati o riusciti, era stato contestato l'eccesso colposo nella legittima difesa. La procura aveva già chiesto l'archiviazione sostenendo che ricorresse la legittima difesa putativa. Ma a settembre scorso il gip l'aveva respinta chiedendo un supplemento di accertamenti ai termine dei quali l'accusa ha ritenuto non essere emersi nuovi elementi diversi. All'archiviazione del procedimento si era opposta la sorella del 29enne morto.

Pacini agì "sicuramente in modo avventato e precipitoso, eccedendo colposamente i limiti di difesa legittima putativa" ma nel caso in esame è configurabile lo stato di "grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo attuale" che la nuova legge sulla legittima difesa ha introdotto come causa di non punibilità. Pacini dichiarò di essere in preda al panico e di non essersi neanche reso conto di quanti colpi aveva sparato. Così il gip di Arezzo nel provvedimento di archiviazione del procedimento a carico di Fredy Pacini che il 28 novembre di tre anni fa sparò e uccise un 29enne che era entrato nella sua officina in provincia di Arezzo dove l'imputato dormiva dopo aver subito più furti, tentati o riusciti. Per il giudice "è ragionevole che Pacini possa essersi prefigurato che, di lì a poco, si sarebbe potuto trovare in serio pericolo di vita e che abbiamo temuto per la sua incolumità. A ciò si aggiunga che il fatto è avvenuto in piena notte, in una zona isolata e che le forze dell'ordine, quand'anche fossero state allertate immediatamente dall'impianto di allarme, non sarebbero potute intervenire sul luogo prima di 15-20 minuti". Per il gip inoltre "che il Pacini possa aver agito realmente in uno stato di 'grave turbamento' può desumersi per un verso dall'elevato numero di colpi di pistola sparati in rapida successione e verosimilmente in maniera meccanica e per altro verso dal gesto, apparentemente irrazionale ma giustificato in concreto dall'indagato con la necessità di non svegliare la figlia e la nipote, di disattivare l'allarme nell'imminenza dell'aggressione".