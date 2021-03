Neve in Sardegna alle soglie della primavera

(ANSA) - NUORO, 15 MAR - Monte Spada a Fonni (Nuoro) ieri si è svegliato sotto una spolverata di neve, i cui fiocchi hanno continuato a cadere durante il pomeriggio. Le basse temperature hanno favorito il manto bianco in quota, dopo qualche mese di assenza della neve, che in questa stagione ha abbondato nel Gennargentu nei mesi di dicembre e gennaio. Alle soglie della primavera le temperature sono tornate ad abbassarsi: la prima volta il 10 marzo e poi ieri quando le precipitazioni nevose sono tornate. Potrebbe essere l'ultimo scampolo di freddo dopo che, la scorsa settimana, la colonnina di mercurio ha fatto registrare anche temperature sopra i 20 gradi in alcune zone della Sardegna, che oggi è sferzata da folate di burrasca di maestrale. (ANSA).