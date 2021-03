Bonetti, auspico accelerazione approvazione Family Act

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Contro il calo demografico dell'Italia, accentuato dalla pandemia, "risulta essenziale attivare processi di riforma delle politiche lavorative e familiari" e "il Family Act è la prima riforma che risponde a questa esigenza, a sostegno delle famiglie, dei percorsi educativi, della necessità di promuovere lavoro femminile, un welfare paritario tra donne e uomini, e autonomia per i giovani.

Auspico quindi un'accelerazione della sua approvazione". Lo ha detto la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti durante l'audizione in commissione Affari Sociali alla Camera dei Deputati (ANSA).