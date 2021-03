AstraZeneca: sequestrato il lotto sospetto in Piemonte e in Veneto

I carabinieri del Nas, su disposizione della Procura di Biella, stanno sequestrando le dosi del lotto ABV5811 AstraZeneca che l'Unità di crisi della Regione Piemonte ha sospeso ieri dopo la morte del professore di clarinetto Sandro Tognatti.

"Il Nas, sui disposizione della procura di Biella, ha sequestrato stamane in Veneto un ulteriore lotto, l'ABV5811 di vaccino Astrazeneca, come sta avvenendo in altre regioni italiane". Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia. "E' un altro duro colpo - ha aggiunto - al sistema delle vaccinazioni. Non si sa se il vaccino di Astrazeneca sia concausa o causa della morte, ma bisogna chiarirlo velocemente".

Il sequestro in Veneto del lotto ha riguardato 20.348 dosi su un totale di 41.300. "Le restanti 20.952 - ha concluso Zaia - erano già state somministrate e non è emersa alcuna evidenza, se non febbricola o stato di spossatezza".