Assalti a bancomat con esplosivo, 7 arresti

(ANSA) - VERONA, 15 MAR - Operazione dei carabinieri di Verona contro una banda specializzata in assalti a bancomat con l'uso di esplosivi tra il Veneto, Lombardia e Emilia Romagna, con l'arresto di sette persone. Nell'esecuzione dei provvedimenti restrittivi tra Verona, Vicenza, Padova e Treviso sono impegnati anche i militari del del 4 Btg. CC "Veneto" di Mestre, che stanno operando con i collegi delle province coinvolte. Gli indagati sono accusati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti aggravati mediante esplosivo in danno di dispositivi bancomat compiuti tra il 2017 ed il 2020 nelle province di Verona, Vicenza, Bergamo, Lodi, Mantova, Bologna e Modena, che hanno fruttato complessivamente circa 1.500.000 di euro. Complessivamente sono stati addebitati al gruppo criminale 30 "assalti" il più grave dei quali avvenuto nel febbraio 2020 a Legnago (Verona) in cui i malviventi, per assicurarsi la fuga, avevano sparato con kalashnikov contro una pattuglia dell'Arma colpendo l'auto di servizio senza conseguenze per i militari. Nel corso delle attività sono state sequestrate 2 pistole rubate, 7 congegni esplosivi, un'auto rubata e vario materiale tra i quali numerosi strumenti d'effrazione. (ANSA).