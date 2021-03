Vaccini: assessore sanità Veneto, 512mila già somministrati

(ANSA) - VICENZA, 14 MAR - "Con i dati aggiornati ad oggi siamo arrivati in Veneto a 512 mila vaccini somministrati, di cui 172 mila sono già seconde dosi, quindi persone che hanno completato il ciclo". Sono questi i numeri aggiornati delle vaccinazioni anti-Covid in Veneto resi noti stamane dall'assessore regionale alla sanità, Manuela Lanzarin, presente in Fiera di Vicenza, alla presentazione della campagna vaccinale anti-Covid in tutte le Usl regionali.

"Attualmente stiamo continuando con una media di 18 mila vaccinazioni al giorno - ha aggiunto Lanzarin - ma l'obiettivo è quello di procedere con una crescita graduale, già da questa settimana, in base agli arrivi e agli approvvigionamenti, ad arrivare alle 50 mila dosi giornaliere in tutto in Veneto nei 58 punti vaccinali distribuiti a livello regionale".

"Le varie Usl stanno per riorganizzare - ha aggiunto l'assessore alla sanità - per ampliare i punti di vaccinazione, proprio con l'obiettivo di arrivare al tetto delle 50 mila che ci siamo prefissi". (ANSA).