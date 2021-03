++ Covid:in un anno 47 mln controlli polizia,600mila sanzionati

Dall'inizio della stretta anti-Covid, l'11 marzo del 2020, esattamente un anno fa, sono stati 46.838.743 i controlli delle forze di polizia su tutto il territorio nazionale per contenere la diffusione del virus. In particolare, indica il Viminale, le persone controllate sono state 37.270.329; di queste 605.944 sono state sanzionate (l'1,6%) e 3.987 denunciate per aver violato la quarantena. Nello stesso periodo, sono state effettuate 9.568.414 verifiche su attività ed esercizi commerciali che hanno portato a sanzioni nei confronti di 21.221 titolari di attività (0,2%) e a 5.571 provvedimenti di chiusura.

Durante il periodo di lockdown (11 marzo - 2 giugno 2020) si è registrato il maggior numero di controlli, oltre 16,6 milioni di persone.

Dall'1 gennaio 2021, poi, sono stati fatti 7.563.692 controlli: 6.632.728 persone e 930.964 attività ed esercizi commerciali.