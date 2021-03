Sottoposto a fermo ex marito donna uccisa a Napoli

(ANSA) - TERNI, 13 MAR - È stato sottoposto a fermo per omicidio volontario il 43/enne Pinotto Iacomino, della provincia di Napoli che si è costituito alla stazione carabinieri di Montegabbione (Terni) ed è accusato di avere ucciso a coltellate, poche ore prima nel capoluogo campano, la ex moglie Ornella Pinto, di 40 anni. È quanto ha deciso il sostituto procuratore Elena Neri, che lo ha interrogato. L'uomo è stato quindi portato nel carcere della città umbra.

L'uomo - che aveva già detto ai carabinieri di avere ucciso la ex moglie - ha confermato la propria confessione anche davanti al pm. Il delitto - in base a quanto si apprende da fonti investigative - sarebbe avvenuto dopo una lite. In casa, al momento dell'omicidio, era presente anche il figlio minorenne della coppia. Sulla versione dei fatti fornita i carabinieri del Nucleo investigativo di Terni e del comando compagnia di Orvieto - sotto il coordinamento diretto del procuratore capo Alberto Liguori -, insieme agli agenti della squadra mobile di Napoli, svolgeranno comunque approfondimenti.

Quanto alla scelta di costituirsi a Montegabbione, secondo quanto accertato dai militari è emerso che l'uomo, dopo essersi allontanato dal luogo dell'omicidio, si è messo alla guida della propria auto senza una meta precisa. Per poi fermarsi e costituirsi nel posto più vicino quando ha realizzato che era inutile continuare a vagare. (ANSA).