Liguria, 307 nuovi casi, stabile numero ospedalizzati

(ANSA) - GENOVA, 13 MAR - Sono 307 i nuovi casi positivi al Covid in Liguria (82.323 da inizio pandemia) su 4.113 tamponi molecolari (981.821 da inizio pandemia) e 2.651 testi antigenici processati. L'incidenza test-positivi è del 4,53%. I deceduti segnalati nei dati flusso Alisa-Ministero e riportati nel bollettino emesso da Regione Liguria sonoi8 di età compresa tra i 77 e i 90 anni. Stabile il numero degli ospedalizzati: sono 576 così come i pazienti in terapia intensiva, che sono 64.

Il maggior numero di nuovi casi (138) è ancora in Asl3 genovese, mentre in Asl2 Savona sono 52. 48 i nuovi casi nell'Asl1 di Imperia mentre nell'Asl5 della Spezia sono 47. Asl4 Tigullio annovera 20 nuovi casi. In isolamento domiciliare restano 38 persone mentre i soggetti in sorveglianza attiva sono 6.458. 302 è il totale dei casi guariti segnalati oggi, che porta il numero dei pazienti che hanno sconfitto il Covid19 a 72.226 da inizio pandemia.

Per quanto riguarda le vaccinazioni, a fronte di 226.180 dosi ricevute ne sono state somministrate 177.182, pari al 78%.

53.906 sono le persone che hanno ricevuto la seconda dose di vaccino a mRna, mentre quelle che hanno ricevuto AstraZeneca nelle ultime 24 ore sono state 1.281 (13.565 dal 27 dicembre a oggi). (ANSA).