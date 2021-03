Covid: vaccini over 70, in Campania registrati in 50 mila

(ANSA) - NAPOLI, 13 MAR - Sono oltre 50mila le adesioni alla campagna vaccinale per gli over 70 già registrate dalla piattaforma regionale in Campania.

Il codice di verifica, richiesto solo per validare il numero di cellulare, "arriva tramite sms - secondo quanto riferisce la Regione - entro qualche ora, compatibilmente con l'elevato numero di richieste (le risposte in automatico vengono smistate e subiscono rallentamenti inevitabili); e va digitato entro 48 ore dall'arrivo. Le informazioni inserite non si perdono";.

Nella giornata odierna, inoltre, sono già stati richiesti e consegnati oltre 30mila attestati di vaccinazione. (ANSA).