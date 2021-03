Covid: Marche, ricoveri oltre 800 (813), 118 Intensiva (+7)

(ANSA) - ANCONA, 13 MAR - Altro balzo di ricoveri nelle Marche - in aumento per il decimo giorno di fila -, che passano da 784 a 813 (+29) nonostante i 46 pazienti dimessi nell'ultima giornata. Lo fa saper il Servizio Sanita regionale: in crescita i pazienti in Terapia intensiva (118, +7), in Semintensiva (209, +5) e, in particolare, nei reparti non intensivi (486, +17). In aumento anche gli ospiti di strutture territoriali (235, +3) e gli assistiti nei pronto soccorso (108, +9). Continua a salire il numero di positivi in isolamento domiciliare (10.250, +174) e anche quello delle quarantene per contatto con contagiati (21.190, +108; 8.042 con sintomi, 390 gli operatori sanitari). I guariti passano a 64.101 (+734). (ANSA).