Assessore Terni, gente partenza tappa? protocolli rispettati

(ANSA) - TERNI, 13 MAR - "La manifestazione non ha violato alcuna normativa, ma è stata fatta rispettando tutti i protocolli ministeriali, come avviene anche in molte altre città italiane, anche in zona rossa. Quanto agli spettatori, tutti indossavano la mascherina e il distanziamento interpersonale, come verificato anche dal questore presente sul posto, c'era": a parlare con l'ANSA è l'assessore allo Sport del Comune di Terni, Elena Proietti, rispondendo alla polemica nata sui social in merito alla presenza del pubblico alla partenza, in piazza della Repubblica, della quarta tappa della Tirreno-Adriatico di ciclismo.

Diversi, postando le foto della manifestazione, hanno puntato il dito contro gli "assembramenti", sottolineando invece come sia le scuole (da lunedì a Terni) che molte attività economiche siano costrette a rimanere chiuse. "Ma con il ragionamento 'chiudo io e allora chiudi anche tu' non andiamo da nessuna parte" commenta l'assessore. "Quello che possiamo fare lo dobbiamo fare - continua -. Avevamo fatto appello ai cittadini a rimanere a casa a guardare la gara, ma è normale che il sabato mattina la gente esca. Nel complesso però si è comportata bene".

L'assessore Proietti sottolinea che la presenza della competizione a Terni ha permesso "anche se solo per una notte, agli albergatori, di avere un po' di respiro, così come per i bar e i negozi del centro". "Dobbiamo avere - conclude - senso di comunità". (ANSA).