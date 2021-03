Accoltellata da compagno 12 volte, morta donna a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 13 MAR - Accoltellata per 12 volte. E' morta cosi, a Napoli, Ornella Pinto, 40 anni tra pochi mesi. Ad ucciderla il compagno che dopo l'aggressione prima è fuggito e dopo si è costituito dai carabinieri in provincia di Terni.

La coppia conviveva nel quartiere di San Carlo Arena e ha un figlio minorenne. La donna era già arrivata all'ospedale Cardarelli di Napoli in condizioni disperate. (ANSA).