I Comuni di montagna: vaccinare i sindaci, ogni giorno tra la gente

I sindaci sono "autorità sanitaria e responsabili della Protezione civile". La loro esposizione al rischio Covid-19 "è forte". Lo afferma Marco Bussone, presidente nazionale dell'Uncem (Unione nazionale di comuni, comunità ed enti montani) intervenendo su quella che definisce una "polemica sterile e inutile sul vaccino ai sindaci".

Lo scorso gennaio Uncem aveva chiesto per i sindaci il vaccino. "Sono 7.900 in Italia e non credo le polemiche e le contrapposizioni siano utili per un percorso che di fatto riconosce pienamente le funzioni del Sindaco, ogni giorno impegnato in mezzo alla sua comunità".