Droga: spaccio su Telegram, arrestato 35enne a Bari

(ANSA) - BARI, 12 MAR - Vendeva droga online tramite il proprio profilo Telegram con il nickname @Mister_Pablo Escobar.

I carabinieri hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 35enne barese. L'uomo era già stato arrestato nel dicembre scorso per detenzione ai fini di spaccio dopo essere stato trovato in possesso di mezzo chilo di hashish. La successiva analisi del suo telefono cellulare ha consentito ai militari di documentare un bazar della droga online dove l'indagato proponeva, sul canale 'Top Drugs Italia', la vendita di hashish e marijuana, con foto della merce, per le quali riceveva denaro virtuale (bitcoin) o contante.

In particolare, dalla lettura delle chat, i carabinieri hanno notato una recente spedizione ad Augusta (Siracusa), bloccata nel centro di smistamento di Catania per verificarne il contenuto: un pacco di un chilo di hashish suddiviso in panetti da 100 grammi l'uno, immediatamente sequestrato. Dopo l'arresto di dicembre il 35enne aveva ottenuto i domiciliari e ora è finito in carcere. (ANSA).