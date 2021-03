Droga: nuovo ritrovamento panetti hashish spiagge trapanesi

(ANSA) - PALERMO, 12 MAR - Ancora un ritrovamento di droga sulle coste siciliane. Nel pomeriggio di ieri i carabinieri, su segnalazione di un cittadino, hanno scoperto sulla battigia del lungomare Biscione a Petrosino (Tp), 10 involucri in buono stato di conservazione, contenenti complessivamente circa 1,4 kg grammi di hashish, confezionati con cellophane e nastro adesivo.

Il carico venduto al dettaglio avrebbe fruttato circa 10 mila euro. I panetti sono stati imballati nello stesso modo di quelli contenuti nei più consistenti pacchi di droga rinvenuti in passato.

Dall'inizio del 2021 questo è il quarto ritrovamento nella sola provincia di Trapani: nel mese di gennaio a Pizzolungo da parte dei carabinieri della Compagnia di Trapani e sulla spiaggia nei pressi dell'aeroporto di Birgi dai carabinieri di Marsala, oltre a quello trovato nella frazione di Tre Fontane nel mese di febbraio dai carabinieri di Mazara del Vallo.

Poseguono le indagini degli inquirenti per cercare di capire la provenienza della sostanza stupefacente. (ANSA).