Covid, Giani, province Prato, Arezzo e Pistoia verso zona rossa

(ANSA) - FIRENZE, 12 MAR - Le province di Prato, Arezzo e Pistoia superano la soglia dei 250 contagi su 100mila abitanti e vanno verso la zona rossa da lunedì. Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, a margine di una conferenza stampa a Firenze.

"Dovrò portare al Ceps il risultato dei dati", ha detto Giani, e questi indicano di "tenere in zona rossa tre province che sono Prato, Pistoia e Arezzo, oggi valuteremo su queste tre province come muoverci. Tutte e tre superano la soglia dei 250 contagi su 100mila abitanti: è quasi a 300 la provincia di Arezzo, ben oltre i 300 sia la provincia di Prato che quella di Pistoia". "Queste tre province - ha aggiunto Giani - le incontrerò per decidere il da farsi: alle 15.30 Pistoia, alle 19.30 Arezzo e Prato alle 21.30". La situazione di Siena, invece, ha detto il governatore questa settimana "è migliorata".

