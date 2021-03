Vaccini: Musumeci, produzione in Sicilia? Spero nel governo

(ANSA) - PALERMO, 11 MAR - "E' vero, è vero nel senso che è una nostra manifestazione di volontà, persino ardita, speriamo di avere un riscontro da parte del governo nazionale. Presto andrò a Roma". L'ha detto ai giornalisti il presidente della Regione Nello Musumeci, in mattinata, a margine della inaugurazione del cantiere del polo dell'emergenza del policlnico di Palermo, con riferimento alla possibilità di produrre i vaccini in Sicilia.

Il governatore siciliano, infatti, ha candidato l'Isola come sede di produzione vaccinale, con una lettera al ministro per lo Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, in cui esprime "un sincero apprezzamento per l' impulso offerto all' industria farmaceutica per la produzione, nel territorio nazionale, di vaccini contro il Covid-19". (ANSA).