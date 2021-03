Un doodle di Google celebra Astor Piazzolla

Anche Google festeggia con un doodle il centenario della nascita ( 11 marzo 1921, Mar del Plata, Argentina), di Astor Piazzolla: il genio del musicista di origine italiane, come italiane sono le radici del Tango, è universalmente celebrato, ma il suo percorso non tanto verso la gloria, perché l'apprezzamento sul piano internazionale non è mai mancato, ma verso quel riconoscimento in patria del suo valore come compositore tout court e di genio innovatore è stato lungo e accidentato.

Proprio in coincidenza con il centenario viene proposto un documentario di Daniel Rosenfeld che racconta da vicino un personaggio molto complesso, un virtuoso del bandoneon che, probabilmente influenzato dal fatto di aver vissuto fino a 16 anni a New York, ha trovato nel jazz un punto di riferimento per i suoi esperimenti che hanno generato capolavori indiscussi.