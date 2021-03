Sequestrate monete antiche al confine con la Svizzera

(ANSA) - DOMODOSSOLA, 11 MAR - Alcune monete antiche, presumibilmente risalenti al periodo sabaudo, erano nascoste nei bagagli di alcuni viaggiatori in arrivo in Italia. Le hanno scoperte i funzionari della Dogane del Verbano Cusio Ossola, in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza, che operano ai valichi di confine con la Svizzera e alla stazione ferroviaria internazionale di Domodossola. Trovata nei bagagli anche valuta non dichiarata per oltre 62.000 euro.

''I contravventori - spiegano all'ufficio delle dogane di Domodossola - si sono avvalsi della possibilità della definizione agevolata della violazione con il pagamento dell'oblazione pari a 3.300 euro. Per quanto riguarda le monete invece è in corso una perizia numismatica al fine di determinare con precisione epoca e valore''. (ANSA).