Napoli:lungomare deserto nel primo giorno 'rossa rafforzata'

(ANSA) - NAPOLI, 11 MAR - Il lungomare di Napoli è completamente deserto in piena mattinata con un sole estivo. È questo l'effetto della zona rossa rafforzata entrata in vigore da oggi in Campania che prevede, con ordinanza della Regione, lo stop a frequentazione di parchi, lungomari, piazze.

Nella lunghissima passeggiata sul mare di Napoli ci sono poche decine di persone, per lo più runners o anziani accompagnati dalle badanti. Nessuno è sugli scogli, in un periodo in cui di solito sono affollati di giovani. (ANSA).