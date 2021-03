Covid: balzo positivi, oltre 25 mila in 24h. Morti sono 373

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Nuovo balzo dei positivi al test del coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore sono stati più di 25 mila, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono ancora 373, gli ingressi in terapia intensiva giornalieri di nuovo vicini al picco massimo con 266.

Per la precisione i tamponi molecolari e antigenici positivi registrati sono 25.673, ieri erano stati 22.409, oltre tremila in meno. Le vittime pure aumentano rispetto alle 332 di ieri.

Sono stati effettuati 372.217 test, a fronte dei 361.040 del giorno precedente. Il tasso di positività (rapporto positivi/test) odierno è del 6,9%, mentre ieri era stato del 6,2% (+0,7%).

Sono 266 gli ingressi in terapia intensiva. Il saldo tra ingressi e uscite è di 32 pazienti in più. In totale in rianimazione ci sono ora 2.859 persone. Nei reparti ordinari (pneumatologia e malattie infettive) sono invece aumentati i pazienti di 365 unità rispetto a ieri, portando il totale a 23.247.

In totale i casi da inizio epidemia sono 3.149.017, i morti 101.184.

Gli attualmente positivi sono 497.350 (+10.276 rispetto a ieri), i dimessi e i guariti 2.550.483 (+15.000), in isolamento domiciliare ci sono 471.244 persone (+9.879).

La Lombardia ha fatto registrare quasi 6 mila casi di positività in 24 ore. (ANSA).