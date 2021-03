Covid: ballerina con tetraparesi,mia scuola danza non chiuda

(ANSA) - TORINO, 11 MAR - Nel 2017 era stata nominata Cavaliere della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella per meriti sportivi e culturali. Due anni dopo, insieme alla sorella, ha aperto una scuola di danza per bambini con disabilità e normodotati e oggi chiede aiuto per non dover dire addio a questo suo progetto di inclusività e speranza. Virginia Di Carlo, la giovane diventata ballerina nonostante una tetraparesi spastica, ha lanciato in questi giorni una raccolta fondi per tenere aperta la sua scuola di danza, la Special Angels Dance School di Druento, nel torinese. Una battaglia sostenuta che da Vol.To e il Centro Servizio per il Volontariato di Torino.

In pochi mesi oltre 100 bambini, provenienti da più centri della periferia nord di Torino, hanno seguito i suoi corsi, fino alla chiusura forzata per la pandemia. "Credevo tantissimo in questo progetto - racconta - ma l'assenza di entrate economiche e le tante spese a cui dover comunque far fronte, nonostante l'inattività, stanno portando all'inevitabile". Da qui la richiesta di aiuto per evitare "che questo mio sogno e questo spazio di inclusione e aggregazione per tanti bambini e le loro famiglie scompaia dopo soli pochi mesi di vita". (ANSA).